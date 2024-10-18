Донецк, 18 октября, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Боевики украинских формирований сбегали с позиций в Максимильяновке в Донецкой Народной Республике (ДНР) в случае риска ближнего боя с российскими военными. Об этом 18 октября рассказал штурмовик 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки российских войск «Юг» с позывным Шакир.

Иван Шилов ИА Регнум

«В ближнем бою они [украинские боевики] отступают. Мы подходили к ним близко-близко, и они отступали. И так из дома в дом (где у ВСУ были оборудованы позиции. — Прим. ред.). Близкого боя они боятся», — процитировал его слова ТАСС.

Шакир уточнил, что из-за этого российские военные постоянно старались идти вперёд, так противник в этом случае быстрее отступал. По словам военного, бойцы украинской армии ведут себя «дерзко и агрессивно» только на расстоянии.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября российские военные освободили Максимильяновку в ДНР. Они также нанесли удары по скоплениям личного состава и военной технике противника у Серебрянки, Северска, Орехово-Васильевки, Ступочки, Предтечино, Белой Гори, Курахово, Ильинки и Катериновки в ДНР.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов позднее в этот же день поздравил командование и личный состав 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии с освобождением Максимильяновки. По его словам, Россия всегда будет помнить заслуги воинов-гвардейцев, которые отдали жизни в борьбе за Родину.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук 17 октября рассказал, что Максимильяновка станет ключом к освобождению всей территории ДНР от украинских боевиков. По его словам, после потери Угледара ВСУ отступают и не могут создать серьёзных оборонительных линий.