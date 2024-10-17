Москва, 17 октября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Максимильяновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 октября рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобождён населённый пункт Максимильяновка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Конашенков уточнил, что российские военные также нанесли удары по живой силе и военной технике противника в районах Серебрянки, Северска, Орехово-Васильевки, Ступочки, Предтечино, Белой Гори, Курахово, Ильинки и Катериновки в ДНР, а также отразили одну контратаку.

За сутки украинские формирования потеряли на этом участке фронта до 965 бойцов, американскую гаубицу М777 и две гаубицы Д-30. Также армия России уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре склада с боеприпасами противника, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября российские военные освободили село Красный Яр в ДНР, а также нанесли удары по личному составу и военной технике украинских боевиков у Вишневого, Новоселидовки, Дзержинска, Воздвиженки, Селидово и Сухой Балки. Кроме того, армия России освободила населённый пункт Невское в Луганской Народной Республике.

Минобороны 14 октября сообщило об освобождении населённого пункта Левадное в Запорожской области. ВС России также поразили позиции ряда бригад украинских формирований в районе Доброволья в ДНР и Темировки в Запорожской области.