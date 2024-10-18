Москва, 18 октября, 2024, 10:18 — ИА Регнум. Следователи определили принцип работы бомбы, из-за которой погиб военный корреспондент Владлен Татарский, изучив обнаруженные детали устройства. Об этом 17 октября сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Евгений Биятов/РИА Новости Портрет Владлена Татарского

«По другому уголовному делу о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент, известный как Владлен Татарский, сотрудниками криминалистических подразделений, участвовавшими в проведении осмотров места происшествия и прилегающей территории, обнаружены и изъяты части взрывного устройства, экспертиза которых в дальнейшем позволила установить способ приведения его в действие», — процитировала его KP.RU.

При этом по изъятым записям с видеокамер удалось восстановить маршрут передавшей военкору взрывчатку Дарьи Треповой (внесена в РФ в реестр террористов и экстремистов, — Авт.) до прихода в кафе и после преступления.

Как сообщало ИА Регнум, Татарский погиб 2 апреля 2023 года. Следствие установило, что Трепова в кафе Санкт-Петербурга вручила военкору статуэтку, начинённую взрывчаткой. Во время допроса она призналась, что выполняла поручение украинских кураторов в надежде уехать на Украину.

25 января суд приговорил Трепову к 27 годам колонии общего режима с ограничением свободы на два года. Также её обязали выплатить штраф в размере 600 тыс. рублей. Согласно результатам проверки на полиграфе, она знала о содержимом статуэтки. На суде она заявила, что сожалеет о содеянном.

В августе Трепову экстренно доставили в тюремную больницу Мордовии. Вероятно, причиной госпитализации осужденной могли послужить сильная депрессия и раскол личности.