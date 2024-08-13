* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Саранск, 13 августа, 2024, 05:02 — ИА Регнум. Приговорённую к 27 годам за теракт в Санкт-Петербурге Дарью Трепову (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) экстренно доставили в тюремную больницу Мордовии. Об этом 12 августа сообщил портал 78.ru со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Дарья Трепова

Вероятно, причиной госпитализации осужденной могли послужить сильная депрессия и раскол личности.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января суд приговорил Трепову к 27 годам колонии общего режима с ограничением свободы на два года. Также её обязали выплатить штраф в размере 600 тыс. рублей. Суд признал Трепову виновной в организации теракта в кафе Street Food Bar № 1 на Университетской набережной в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года. Она вручила статуэтку со взрывчаткой военкору Максиму Фомину (Владлену Татарскому) на его творческом вечере. Прогремел взрыв, военкор погиб, ещё 40 присутствующих на мероприятии человек пострадали.

На допросе она призналась, что выполняла поручение украинских кураторов, рассчитывая уехать на Украину. Согласно результатам проверки на полиграфе, она знала о содержимом статуэтки. На суде она заявила, что сожалеет о содеянном.