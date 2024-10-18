Москва, 18 октября, 2024, 07:00 — ИА Регнум. Польские официальные лица, занимая радикальные позиции, допускают безответственные заявления. Об этом 18 сентября заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Среди стран НАТО Польша занимает наиболее радикальные позиции, их лидеры допускают безответственные заявления», — отметил он в интервью «РИА Новости».

Таким образом Грушко прокомментировал заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского относительно возможного перехвата российских ракет.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября Сикорский в эфире подкаста Radio Rebeliant заявил, что американская база противоракетной обороны (ПРО) в польском Редзикове предназначена для уничтожения не только иранских, но и российских ракет. При этом США регулярно заверяли, что развертываемая в Польше система ПРО направлена не против России, а якобы должна служить исключительно для защиты от иранских ракет.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что западные союзники Украины не готовы сбивать ни российские ракеты, ни беспилотные летательные аппараты. Тогда же глава киевского режима обратил внимание на то, что страны Запада, такие как США и Франция, оказали помощь Израилю в отражении ракетной атаки Ирана.

Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх отмечала, что уничтожение российских ракет с территории западных стран, в том числе Польши или Румынии, стало бы вовлечением США в вооружённый конфликт.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчёркивал, что Зеленский желает напрямую вовлечь НАТО в боевые действия против России. По его словам, так же действуют и власти Израиля, которые стремятся втянуть США в военные действия на Ближнем Востоке.