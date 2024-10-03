Вашингтон, 3 октября, 2024, 22:12 — ИА Регнум. Уничтожение силами Запада российских ракет над Украиной было бы вовлечением США в вооружённый конфликт. Об этом в четверг, 3 октября, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

ИА REGNUM

Ее попросили ответить на вопрос, возможно ли сбивать снаряды Вооружённых сил РФ с территории Польши или Румынии.

«Это было бы вовлечением нас в конфликт», — сказала заместитель официального представителя, слова которой приводятся на сайте Пентагона.

Также, по словам Сингх, США считают, что Киев может вести боевые действия самостоятельно. Кроме того, представитель ведомства отметила, что запас дальнобойных ракет Соединённых Штатов ограничен, и решения о предоставлении снарядов Украине принимаются по результатам оценки боевой готовности Киева.

Ранее в этот же день, 3 октября, глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам встречи с новоиспечённым генеральным секретарём Североатлантического альянса Марком Рютте посетовал, что западные союзники Украины не готовы сбивать российские ракеты и беспилотники над украинским воздушным пространством. Тогда же глава киевского режима обратил внимание на то, что страны Запада, например, Франция и США, оказали помощь Израилю в отражении ракетной атаки Ирана, устроив совместный перехват иранских снарядов.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября глава киевского режима также пожаловался на то, что существуют сложности с получением членства Украины в НАТО, а также с поставками западного вооружения и систем ПВО для ВСУ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский, глава киевского режима, желает напрямую вовлечь НАТО в боевые действия против России. Министр подчеркнул, что так же действуют власти Израиля, которые стремятся втянуть США в бои на Ближнем Востоке.