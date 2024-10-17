Уфа, 17 октября, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Уфу 17 октября пообщался с местными жителями. До этого глава государства выступил на пленарном заседании XII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», а также провёл заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

(сс) Администрация президента России

«Отличные у вас социальные объекты получились… Такие спортивные объекты — просто любо-дорого посмотреть», — приводит слова Путина телеканал РЕН ТВ.

Местные жители, в свою очередь, выразили президенту слова благодарности и пожелали здоровья.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин прибыл в Уфу с рабочей поездкой в четверг, 17 октября. Глава государства посетил Центр фехтования, где состоялось торжественное открытие спортивного комплекса.

Кроме того, Путин встретился в Уфе с участниками турнира для ветеранов специальной военной операции «Герои нашего времени», с президентом Азиатской шахматной федерации (ACF) шейхом Султаном бен Халифой Аль Нахайяом, а также провёл заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, в ходе которого сообщил, что спортом занимаются около 76 млн россиян (57% от общего числа граждан), и призвал совершенствовать систему управления спортом в России.

В завершение визита президент России провёл рабочую встречу с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым. По словам Путина, ежегодно в России будет возводиться не менее 350 спортивных объектов, а на эти нужды государство в ближайшие шесть лет направит 65 млрд рублей.