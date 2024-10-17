Уфа, 17 октября, 2024, 20:49 — ИА Регнум. Около 76 млн жителей России регулярно занимаются спортом, но необходимо увеличивать это количество, заявил президент РФ Владимир Путин 17 октября в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта в Уфе.

Кадр из видео

«Сейчас таких людей у нас порядка 76 млн человек. Это около 57% граждан, здесь нам есть, куда расти», — сказал он.

Путин также отметил, что в России около 92,5 тыс. негосударственных организаций оказывают физкультурно-оздоровительные услуги, проводят соревнования и занимаются спортивной подготовкой. При этом далеко не все их них вовлечены в национальные, региональные и местные программы развития спорта.

Кроме того, глава государства призвал увязать объёмы поддержки спортивных федераций с их вкладом в развитие массового спорта.

Как передавало ИА Регнум, Путин 17 октября прибыл с рабочей поездкой в Уфу и провёл ряд мероприятий, посвящённых развитию спорта в стране. Открывая по видеосвязи спортивные объекты, он подчеркнул, что у всех жителей России должны быть возможности регулярно заниматься спортом.

Президент сообщил, что каждый год в РФ будут строить не менее 350 спортивных объектов, в первую очередь в малых городах и сельской местности. На это из федерального бюджета дополнительно направят 65 млрд рублей. Будут возводить комплексы для занятий дети, взрослых и целых семей.