Уфа, 17 октября, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Уфу. В международном аэропорту «Уфа» имени Мустая Карима его встретил глава Республики Башкирия Радий Хабиров.

Павел Бедняков/РИА Новости

В столице региона проходит форум «Россия — спортивная держава». В программе значится пленарное заседание, деловая, выставочная и иные программы. Более 40 мероприятий состоятся на восьми площадках. Планируется, что участие в них примут 5 тыс. гостей из 100 стран мира.

Ранее в Telegram-канале Хабиров написал, что глава государства проведёт заседание Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта. Власти региона также представят Путину крупнейшие спортобъекты, которые построили к 450-летию Уфы — Дворец борьбы, Центр фехтования и Комплекс гребного слалома.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Путин принял приглашение Хабирова приехать в республику. Тогда президент отметил, что Башкирия является доброй землёй с очень радушными людьми и красивой культурой. В ходе визита глава государства пообещал обсудить вопросы развития региона.

Предыдущий визит российского лидера в Башкирию состоялся в январе 2023 года. Тогда он присутствовал на церемонии прощания с первым президентом республики Муртазой Рахимовым.

Президент также посещал Башкирию в августе 2021 года. В ходе рабочей поездки он, в частности, принял участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей и провёл встречу с Хабировым.