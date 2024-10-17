Уфа, 17 октября, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Россия гордится своими паралимпийцами, которые побеждают и становятся призёрами на всех международных соревнованиях. Об этом 17 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече в Уфе с участниками турнира для ветеранов СВО «Герои нашего времени».

Алексей Куденко/РИА Новости

«Паралимпийский спорт в России — одно из важнейших направлений спортивной подготовки. Безусловно, паралимпийцы являются нашей гордостью. Потому что они на протяжении очень многих лет занимают самые высокие места на всех международных соревнованиях», — сказал Путин.

Он добавил, что российские паралимпийцы на Играх в Париже, несмотря на ограничения и жёсткое психологическое давление, вновь подтвердили ведущие позиции российского спорта и доказали, что никому не уступят по упорству, крепости духа и характера.

Как передавало ИА Регнум, Путин сообщил, что в ближайшем будущем намерен вручить в Кремле государственные награды российским спортсменам, принимавшим участие в Паралимпиаде в Париже.

Путин 17 октября прибыл в Уфу с рабочей поездкой. В городе начал работу международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». В его рамках состоятся пленарное заседание и десятки различных мероприятий на восьми площадках, в которых примут участие порядка 5 тыс. гостей из 100 стран мира.

В ходе рабочей поездки в Уфу Путин посетил Центр фехтования. Глава государства осмотрел несколько залов, где идут тренировки.

Также Путин отметил, что в России будет возводиться не менее 350 спортивных объектов ежегодно, на эти нужды государство в ближайшие шесть лет направит 65 млрд рублей.