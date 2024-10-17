Уфа, 17 октября, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Башкирии Радием Хабировым, сообщили 17 октября в пресс-службе Кремля.

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На сайте главы государства отмечается, что беседа состоялась в завершение визита в российского лидера. Хабиров поблагодарил Путина за решение провести в республике мероприятие «Россия — спортивная держава».

Глава региона пообещал, что строительство спортивных объектов, которые должны быть возведены в Башкирии, будет завершено полностью. Кроме того, по словам Хабирова, в республике появятся и другие подобные комплексы.

Глава Башкирии также отметил, что главной задачей республики остаётся поддержка специальной военной операции и её участников. Он уточнил, что среди бойцов, которые отправились сражаться от региона, есть 11 Героев России. Хабиров подчеркнул, что Башкирия продолжает помогать армии и заниматься реабилитацией участников спецоперации.

Хабиров напомнил, что 35 бойцов победили на недавних муниципальных выборах в республике. Путин в свою очередь добавил, что они являются избранными депутатами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что намерен посетить в Уфе центр для адаптивных видов спорта и встретиться там с ранеными участниками специальной военной операции.