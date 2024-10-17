Уфа, 17 октября, 2024, 20:24 — ИА Регнум. В России необходимо совершенствовать систему управления спортом. Об этом 17 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта в Уфе.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ресурсы государства и общества должны работать на результат, на достижение национальных целей развития», — добавил он.

Путин подчеркнул, что нужно создать эффективный контроль работы спортивных объектов, чтобы в нём не было бюрократических барьеров. Модернизации этой инфраструктуры поможет единая база данных всех спортивных организаций.

Как передавало ИА Регнум, Путин 17 октября прибыл в Уфу с рабочей поездкой. Ему по видеосвязи презентовали открытие спортивных объектов. Президент отметил, что в стране количество жителей, которые регулярно занимаются спортом, выросло с 40% до 56,8%. Но этого недостаточно, власти РФ будут дальше продолжать повышать доступность занятий спортом.

Глава государства сообщил, что в год в стране будут возводить не менее 350 спортивных объектов. На это направят 65 млрд рублей из федерального бюджета. Прежде всего это коснётся малых городов и сельских территорий.