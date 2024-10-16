Москва, 16 октября, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Пресс-секретарб президента России Дмитрий Песков заявил 16 октября на брифинге, что за так называемым «мирным планом» главы киевского режима Владимира Зеленского стоит намерение воевать до последнего украинца.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Он отметил, что действительно мирный план предполагает совсем другое.

«Это осознание киевским режимом бесперспективности той политики, которую они проводят и, скажем так, понимание необходимости протрезветь и осознать те причины, которые привели к вот этому конфликту вокруг Украины, который сейчас идёт», — заявил Песков.

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