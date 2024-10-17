Курск, 17 октября, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России сбили в небе над Курской областью третью за день ракету украинских формирований. Об этом в четверг, 17 октября, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

MOD Russia/Global Look Press

«Ещё одна украинская ракета сбита сегодня днём в Курской области. Благодарю бойцов ПВО!» — написал он в своём Telegram-канале.

До этого Смирнов сообщал о двух ракетах и одном дроне противника, сбитых российскими зенитчиками над Курской областью.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 октября российские силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Орловской областью. Киевский режим использовал для попытки террористической атаки по территории России дроны самолётного типа.

Ранее в этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении шести беспилотников украинских боевиков над регионом. По его словам, в результате этого никто не пострадал и нет разрушений.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 17 октября над тремя регионами России было сбито семь украинских дронов. По два БПЛА уничтожили над Белгородской и Курской областями, а также ещё по одному над Воронежской, Брянской и Орловской областями.