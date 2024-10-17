Силы ПВО уничтожили шесть украинских дронов над Брянской областью
Брянск, 17 октября, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России уничтожили в небе над Брянской областью шесть беспилотников украинских боевиков. Об этом 17 октября сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены четыре БПЛА самолётного типа», — написал он в своём Telegram-канале.
Богомаз уточнил, что в результате инцидента нет пострадавших и разрушений, а также указал, что на месте падения дронов работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Глава области также поблагодарил российских зенитчиков за их работу.
Позднее Богомаз сообщил ещё о двух сбитых в небе над регионом беспилотниках украинских формирований.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 октября в управлении ФСБ по Донецкой Народной Республике рассказали о пресечении террористической атаки Киева системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса». Отмечалось, что в районе Макеевки был перехвачен украинский беспилотник самолётного типа с самодельным взрывным устройством.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что в ночь на 17 октября над тремя регионами России было уничтожено семь украинских дронов. Уточнялось, что по два БПЛА было сбито над Белгородской и Курской областями, а также ещё по одному над территорией Воронежской, Брянской и Орловской областей.