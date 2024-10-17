Брянск, 17 октября, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России уничтожили в небе над Брянской областью шесть беспилотников украинских боевиков. Об этом 17 октября сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены четыре БПЛА самолётного типа», — написал он в своём Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что в результате инцидента нет пострадавших и разрушений, а также указал, что на месте падения дронов работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Глава области также поблагодарил российских зенитчиков за их работу.

Позднее Богомаз сообщил ещё о двух сбитых в небе над регионом беспилотниках украинских формирований.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 октября в управлении ФСБ по Донецкой Народной Республике рассказали о пресечении террористической атаки Киева системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса». Отмечалось, что в районе Макеевки был перехвачен украинский беспилотник самолётного типа с самодельным взрывным устройством.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что в ночь на 17 октября над тремя регионами России было уничтожено семь украинских дронов. Уточнялось, что по два БПЛА было сбито над Белгородской и Курской областями, а также ещё по одному над территорией Воронежской, Брянской и Орловской областей.