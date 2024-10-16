Москва, 17 октября, 2024, 01:41 — ИА Регнум. За прошедшие сутки семь украинских беспилотников уничтожено в небе над тремя регионами России. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

По данным российского военного ведомства, два беспилотных аппарата самолётного типа сбиты над Курской областью в 15:00 мск и 16:00 мск, ещё по одному БПЛА ликвидировано над Брянской и Орловской областями в период с 19:00 мск до 19:30 мск.

Кроме того, ночью два дрона уничтожено над Белгородской областью и один — над Воронежской областью.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России отразили атаку беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в небе над Орловской областью. Оперативные службы работают на месте происшествия, по имеющейся информации, пострадавших и повреждений нет.

Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России сбили в небе над Курской областью две ракеты и три беспилотных летательных аппарата самолётного типа.