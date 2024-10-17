Москва, 17 октября, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России ликвидировали пять украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Орловской областью. Об этом 17 октября сообщило Министерство обороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

Как передавало ИА Регнум, ранее 17 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении шести дронов украинских формирований в небе над регионом. По его словам, в результате этого никто не пострадал и нет разрушений.

Ранее в этот же день в управлении ФСБ по Донецкой Народной Республике рассказали, что в районе Макеевки был перехвачен украинский БПЛА с самодельным взрывным устройством. Отмечалось, что попытку террористической атаки Киева пресекла система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса».

В Минобороны РФ рассказали об уничтожении семи украинских беспилотников над тремя российскими регионами в ночь на 17 октября. Силы ПВО сбили по два БПЛА над территорией Белгородской и Курской областей, а также ещё по одному над Воронежской, Брянской и Орловской областями.

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