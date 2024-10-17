Российские силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ над Орловской областью
Москва, 17 октября, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России ликвидировали пять украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Орловской областью. Об этом 17 октября сообщило Министерство обороны РФ.
Как передавало ИА Регнум, ранее 17 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении шести дронов украинских формирований в небе над регионом. По его словам, в результате этого никто не пострадал и нет разрушений.
Ранее в этот же день в управлении ФСБ по Донецкой Народной Республике рассказали, что в районе Макеевки был перехвачен украинский БПЛА с самодельным взрывным устройством. Отмечалось, что попытку террористической атаки Киева пресекла система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса».
В Минобороны РФ рассказали об уничтожении семи украинских беспилотников над тремя российскими регионами в ночь на 17 октября. Силы ПВО сбили по два БПЛА над территорией Белгородской и Курской областей, а также ещё по одному над Воронежской, Брянской и Орловской областями.
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