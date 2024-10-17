Москва, 17 октября, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретится с руководителями ведущих СМИ стран, входящих в БРИКС, 18 октября, в преддверии саммита организации. Об этом в четверг, 17 октября, сообщила пресс-служба Кремля.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Россию в рамках мероприятия будет представлять генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Саммит БРИКС пройдёт в Казани с 22 по 24 октября. Своё участие в форуме подтвердили лидеры более 20 государств. В том числе на него приедет генсек ООН Антониу Гутерриш.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на саммите Россия предложит обсудить вопросы гуманитарного, экономического и финансового направления. Инициативы Москвы в БРИКС неоднократно поднимали на международных мероприятиях, отметил он.

Глава МИД Шри-Ланки Виджита Херат заявила, что республика во время форума в Казане подаст заявку на вступление в БРИКС. Соответствующие письма уже были отправлены государствам, входящим в объединение.