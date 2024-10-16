Москва, 16 октября, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Россия на саммите межгосударственного объединения БРИКС в Казани будет предлагать инициативы гуманитарного, экономического и финансового направления. Об этом 16 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Астапкович/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

По словам представителя Кремля, в этом вопросе необходимо идти по приоритетам председательства России в объединении.

«Это связано именно с взаимодействием в рамках БРИКС по разным направлениям. Это и направление гуманитарное, и экономическое, и финансовое, и парламентское и так далее», — сказал он в ходе брифинга.

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