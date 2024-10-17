Москва, 17 октября, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов 17 октября поздравил командование и личный состав 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии с освобождением села Максимильяновка в Донецкой Народной Республики.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«С первых дней специальной военной операции, военнослужащие 102 и 103 мсп, 68 и 163 тп дивизии показывают свою отвагу, упорство и мастерство, продолжая вытеснять неонацистов с нашей земли», — отметил он в поздравительно телеграмме.

Он подчеркнул, что страна всегда будет помнить заслуги воинов-гвардейцев, отдавших жизни в борьбе за Родину. Глава Минобороны поблагодарил воинов-гвардейцев за верность присяге, пожелал им здоровья, благополучия и дальнейших успехов в служении на благо Отечества.

Звания Героя Российской Федерации удостоены 11 военнослужащих 150-й гвардейской дивизии за героизм и мужество, проявленные при освобождении более 50 населённых пунктов, включая Мариуполь, Попасную, Марьинку. Более 4600 бойцов награждены государственными наградами.

Как сообщало ИА Регнум, военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии особо отличились при освобождении Марьинки в ДНР. Президент России Владимир Путин 5 августа 2024 года за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество присвоил 150-й мотострелковой дивизии почётное наименование«гвардейская».

Подразделения Южной группировки российских войск 17 октября освободили Максимильяновку от украинской армии. При этом они нанесли удары по ВСУ возле нескольких населённых пунктов и отразили контратаку штурмовой группы. При этом ВСУ потеряли 965 военных.