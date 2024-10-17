Москва, 17 октября, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Блогер Сергей Косенко, бросивший двухмесячного младенца в сугроб, распродал все свои российские активы перед выездом за границу. Об этом 17 октября сообщили в правоохранительных органах.

Кадр из видео

«Обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ, блогер Косенко не планировал в ближайшие годы возвращаться в Россию, он перед отъездом из страны принял решение распродать всё свое имущество, недвижимость и активы», — процитировал ТАСС источник.

Уточняется, что на арестованных банковских счетах мужчины также не было денежных средств.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года Косенко выложил в одной из соцсетей, где у него почти 7 млн подписчиков, видео, на котором он бросает в сугроб своего двухмесячного сына Лео. Запись вызвала негодование подписчиков. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.

Блогер и его адвокат Сергей Жорин утверждали, что на видео кукла, а ролик был смонтирован. Позднее Косенко принёс извинения подписчикам, а затем удалил ролик.

13 октября следователи возбудили в отношении Косенко дело по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка»), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 111 («Покушение на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). МВД объявило Косенко в розыск.

В тот же день стало известно, что в рамках уголовного дела были арестованы активы на банковских счетах Косенко на общую сумму более 206 млн рублей, находящиеся на 43 счетах в различных российских банках. Суд запретил блогеру распоряжаться арестованными активами.