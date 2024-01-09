Москва, 9 января, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Видео, на котором блогер Сергей Косенко бросил своего маленького сына в сугроб, — монтаж и компьютерная графика, заверил адвокат Косенко Сергей Жорин. Он уверен, что его подзащитный не совершал преступления.

Кадр из видео

«Ролик был создан с использованием монтажа и куклы-манекена. Мы, в свою очередь, готовы сотрудничать со следствием, если будет возбуждено уголовное дело, и предоставлять соответствующие доказательства. Надеемся, что ни по какой статье не возбудят», — рассказал Жорин «Газете.Ru».

Адвокат отметил, что главной своей задачей считает необходимость доказать отсутствие состава преступления.

«Тем не менее Сергей Косенко уже принес извинения, кому был причинён моральный вред в результате публикации этого сюжета», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, ролик, опубликованный блогером, вызвал широкий резонанс. На кадрах запечатлено, как Косенко подбрасывает своего двухмесячного сына, и тот падает в огромный глубокий сугроб. Как только появились негативные комментарии, Косенко попытался оправдаться тем, что якобы бросил в снег куклу, но многие увидели, как «кукла» моргала в полёте. После этого на своей странице в соцсети Косенко ещё несколько раз пытался обшутить тему, но безуспешно, после чего ролик пропал.

Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что обратится в СК. По её словам, даже если бы Косенко действительно бросил куклу, это всё равно было бы бесчеловечной моделью поведения. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении блогера-миллионника.