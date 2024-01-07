Москва, 8 января, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Ради хайпа и «популярного видео» блогер-миллионник Сергей Косенко бросил в большой сугроб своего двухмесячного сына Лео. Видео он опубликовал в одной из соцсетей, где у него почти 7 млн подписчиков.

ИА REGNUM Горы снега

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Держа в руках одетого в меховую одежду ребёнка, мужчина на видео кинул его в снежный сугроб. В одно многовение малыш утонул в снегу.

Перед этим Косенко опубликовал фото сына с подписью, что «сейчас будем снимать самое популярное видео», где «Лео — главная мужская роль».

Подписчики возмутились выходкой блогера и пригрозили обратиться в опеку. Сергей Косенко стал оправдываться, что на самом деле бросил в снег куклу, но в его слова люди не поверили.

При этом, следом он опубликовал ещё два видео, где в высоченные сугробы они прыгают с женой.

Как сообщало ИА Регнум, пользователи социальных сетей пристыдили парня и девушку за непристойную фотосессию на выставке, посвящённой Великой Отечественной войне, в одном из павильонов киностудии «Ленфильм» в Петербурге.

Парочка совершила непристойные действия во время посещения 3D-экспозиции «Пропавшие в кинохронике», посвящённой фото — и кинооператорам, снимавшим события Великой Отечественной войны. В ходе «фотосессии», дождавшись, когда рядом не будет других посетителей, парень начал съёмку, а девушка повернулась спиной и задрала платье. Эти действия попали в объектив камеры музея. Совершив задуманное, парочка просто ушла.