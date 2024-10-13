Москва, 13 октября, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по двум статьям в отношении блогера Сергея Косенко, записавшего на видео, как он бросает своего двухмесячного сына в сугроб, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранителей. Его объявили в розыск, карточка появилась в базе данных разыскиваемых МВД РФ.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Косенко Сергей Сергеевич в январе 2024 года, снимая видеоконтент для своих соцсетей, с целью причинения тяжкого вреда здоровью своего двухмесячного сына бросил ребёнка в направлении от себя и вверх, допустив его последующее падение с высоты не менее двух метров», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, ребёнок упал в сугроб, и это позволило ему избежать тяжёлых травм, то есть Косенко не удалось довести до конца свой преступный умысел по независящим от него обстоятельствам.

Уголовное дело возбуждено по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка»), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 111 («Покушение на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре в отношении Сергея Косенко был составлен административный протокол о пропаганде наркотических средств. Ему грозил штраф от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.

В январе 2024 года блогер Сергей Косенко выложил в одной из соцсетей, где у него почти 7 млн подписчиков, видео, на котором он бросает в сугроб своего двухмесячного сына Лео. Запись вызвала возмущение подписчиков. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.

Сам блогер и его адвокат Сергей Жорин утверждали, что на видео кукла, а ролик был смонтирован. Позднее Косенко принёс извинения подписчикам, а затем удалил ролик.