СК возбудит уголовное дело против блогера, кинувшего сына в снег ради видео
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против блогера, кинувшего сына в снег
Москва, 9 января, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении русскоязычного блогера Сергея Косенко, который бросил новорождённого ребёнка в снег, сообщили 9 января в СК.
Блогер, находящийся за рубежом, разместил в запрещенных в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег.
В этой связи следователям поручили инициировать вопрос о выдаче Косенко российским правоохранительным органам, а также проверить блогера на предмет соблюдения им налогового законодательства.
Как сообщало 7 января ИА Регнум, блогер-миллионник Косенко бросил в сугроб своего двухмесячного сына. Видео он опубликовал в одной из соцсетей, где у него почти 7 млн подписчиков. На кадрах мужчина кинул ребёнка в сугроб, и в одно мгновение он утонул в снегу.
Подписчики блогера возмутились такому обращению с ребёнком и пригрозили обратиться в органы опеки. После этого Косенко попытался оправдаться и сообщил, что на самом деле бросил в снег куклу. Блогер также опубликовал два видео, на которых в высоченные сугробы они прыгают с женой.