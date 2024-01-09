Москва, 9 января, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении русскоязычного блогера Сергея Косенко, который бросил новорождённого ребёнка в снег, сообщили 9 января в СК.

Кадр из видео

Блогер, находящийся за рубежом, разместил в запрещенных в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег.

В этой связи следователям поручили инициировать вопрос о выдаче Косенко российским правоохранительным органам, а также проверить блогера на предмет соблюдения им налогового законодательства.

Как сообщало 7 января ИА Регнум, блогер-миллионник Косенко бросил в сугроб своего двухмесячного сына. Видео он опубликовал в одной из соцсетей, где у него почти 7 млн подписчиков. На кадрах мужчина кинул ребёнка в сугроб, и в одно мгновение он утонул в снегу.

Подписчики блогера возмутились такому обращению с ребёнком и пригрозили обратиться в органы опеки. После этого Косенко попытался оправдаться и сообщил, что на самом деле бросил в снег куклу. Блогер также опубликовал два видео, на которых в высоченные сугробы они прыгают с женой.