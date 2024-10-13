Москва, 13 октября, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Правоохранители в рамках уголовного дела в отношении блогера Сергея Косенко арестовали его активы на банковских счетах на общую сумму более 206 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

РИА Новости/Евгений Биятов Сергей Косенко

Суд запретил Косенко распоряжаться арестованными активами, сказано в сообщении.

Санкция вменяемой Косенко статьи УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 100 тыс. рублей или в размере дохода осуждённого за период до года, пояснил собеседник издания.

«Установлено, что доход подозреваемого Косенко за 2023 год составил около206 381 000 рублей. Один из столичных судов по ходатайству следователя наложил обеспечительные меры на денежные средства блогера в размере 206,38 млн рублей, находящиеся на 43 счетах в различных российских банках», — отметил источник.

Как передавало ИА Регнум, ранее 13 октября сообщалось, что следователи возбудили в отношении Косенко дело по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка»), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 111 («Покушение на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). МВД объявило Косенко в розыск.

В январе 2024 года Косенко выложил в одной из соцсетей, где у него почти 7 млн подписчиков, видео, на котором он бросает в сугроб своего двухмесячного сына Лео. Запись вызвала негодование подписчиков. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.

Блогер и его адвокат Сергей Жорин утверждали, что на видео кукла, а ролик был смонтирован. Позднее Косенко принёс извинения подписчикам, а затем удалил ролик.