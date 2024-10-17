Вашингтон, 17 октября, 2024, 04:37 — ИА Регнум. Интервью вице-президента и кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис ведущему Fox News Брету Байеру выглядело катастрофой и показало, что она не справится с давлением на посту главы Белого дома. Об этом 16 октября говорится в заявлении Кэролайн Ливитт — пресс-секретаря штаба политического оппонента Харрис от республиканцев Дональда Трампа в соцсети Х.

ИА Регнум Харрис, Трамп

«Интервью Камалы Харрис с Бретом Байером было катастрофой. Камала злилась, защищалась и отрекалась от ответственности за проблемы, с которыми сталкиваются американцы», — отметили в штабе Трампа.

Как пояснили в штабе республиканца, Камала не справилась с давлением во время интервью Fox News, поэтому нет надежд на то, что она справится с давлением, которое ей придется испытать на посту главы Соединенных Штатов.

Кроме того, в заявлении подчёркивается, что основой для президентской кампании Харрис послужила ложь о её политическом оппоненте Трампе, при этом вице-президент не ответила прямо ни на один вопрос интервьюера, так как «у неё нет ответов».

Ранее ИА Регнум сообщало, что вице-президент США и кандидат на пост главы Белого дома от демократов Камала Харрис назвала нестабильным и непригодным на роль главы государства своего политического оппонента-республиканца Трампа.

Издание The New York Post 13 октября написало, что общественность раскритиковала Харрис за неудачное выступление перед избирателями в штате Аризона. Последние жёстко реагировали на попытки кандидата от демократов разговаривать с аудиторией простыми словами и её неспособность объяснить важность грядущих президентских выборов в США.

29 сентября кандидат в президенты США Трамп назвал Харрис и действующего президента США Джозефа Байдена умственно отсталыми. По его словам, Байден стал таким, а Харрис уже родилась такой. По мнению Трампа, только люди с ментальными отклонениями могли проводить ту иммиграционную политику, из-за которой страдают США в настоящий момент.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них должен был представлять действующий глава Белого домаДжозеф Байден. Однако политик вышел из гонки после провального выступления на июньских дебатах с Трампом. После этого делегаты прошедшего съезда партии в Чикаго утвердили кандидатом в президенты Камалу Харрис, а Байден поддержал её кандидатуру.