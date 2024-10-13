Вашингтон, 13 октября, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис стала объектом критики со стороны общественности после неудачного выступления перед избирателями в Аризоне. Об этом 13 октября сообщило издание The New York Post (NYP).

Иван Шилов ИА REGNUM Камала Харрис

Избиратели жёстко отреагировали на смех, попытки разговаривать с аудиторией простыми словами, а также неспособность Харрис объяснить важность выборов, говорится в материале.

«Когда мы думаем о том, что поставлено на карту на этих выборах, — ну, там полно всего!» — сказала, рассмеявшись, Харрис.

После этого она добавила, что есть несколько фундаментальных моментов.

Издание отметило, что толпа приветствовала «её чрезмерное упрощение». При этом пользователи социальных сетей были гораздо менее снисходительны. В ответ на такую речь корреспондент Fox News Джо Конча в соцсети Х назвал Харрис «худшим кандидатом в президенты из всех».

«Камала Харрис без телесуфлёра — худший кошмар Демократической партии», ― согласился в соцсети бывший советник бывшего президента США Дональда Трампа Стив Кортес.

Как сообщал ИА Регнум, во время предвыборной речи в штате Висконсин 29 сентября кандидат в президенты США Трамп назвал Харрис и действующего президента США Джо Байдена умственно отсталыми. По его словам, Байден стал таким, а Харрис уже родилась такой. По его словам, только люди с ментальными отклонениями могли проводить ту иммиграционную политику, из-за которой страдают США в настоящий момент.

10 октября Трамп потребовал лишить телеканал CBS лицензии на вещание из-за того, что в программе «60 минут» было показано отредактированное интервью с его соперницей от Демпартии. Политик заявил, что настоящие ответы Харрис были бредовыми или глупыми, поэтому их заменили на другие ответы, пытаясь спасти её или хотя бы представить в лучшем свете.

5 сентября президент России Владимир Путин пошутил, что у Харрис всё хорошо, поскольку она «выразительно и заразительно смеётся». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что смех нынешнего вице-президента США звучит гнетуще. По её словам, он становится признаком чего-то нехорошего.