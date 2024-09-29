Висконсин, США, 29 сентября, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Во время предвыборной речи в штате Висконсин кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал вице-президента Камалу Харрис и действующего президента США Джо Байдена умственно отсталыми.

(сс) Gage Skidmore

«Джо Байден стал умственно отсталым, Камала такой родилась», — заявил он, добавив, что только люди с ментальными отклонениями могли проводить ту иммиграционную политику, из-за которой страдают Соединённые Штаты в настоящий момент.

Высказывание Трампа вызвало смех и аплодисменты у его сторонников.

Выборы президента США состоятся 5 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Байден объявил в социальных сетях, что выходит из президентской гонки. Глава Белого дома объяснил, что принял такое решение в интересах партии и США. Кандидат на пост США Дональд Трамп прокомментировал выход действующего американского лидера из гонки. Он назвал Байдена худшим президентом в истории страны.

После решения Байдена снять свою кандидатуру с выборов демократам ещё предстоит официально назвать нового кандидата на пост президента на национальном съезде партии, который пройдёт в Чикаго в августе. В свою очередь Камала Харрис объявила о том, что намерена стать кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что выход Байдена из гонки — это внутреннее дело США.

По данным опроса, который провёл телеканал Fox News, Харрис опережает Трампа по уровню поддержки среди избирателей (50% против 48%). Треть опрошенных из числа поддержавших Харрис назвали причиной выбора антипатию к Трампу.