Москва, 16 октября, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Алексей Горбунов с борта Международной космической станции (МКС) обратились к детям, чьи мечты в ходе акции «Капсула мечт», организованной на выставке-форуме «Россия», «доставили» на МКС.

Госкорпорация «Роскосмос»

«Сердечно приветствуем вас с борта Международной космической станции. За время проведения выставки удалось собрать почти 900 тыс. детских мечтаний. Мы уверены: когда эта капсула вернётся с орбиты, каждое из них сбудется», — передали космонавты участникам акции.

Мечты детей, собранные на выставке «Россия» в ходе акции «Капсула мечт», отправили на МКС с космодрома Байконур 15 августа. За пуском наблюдали победители проекта «Космическая экспедиция Первых» из всех регионов России.

Детские мечты собирали в павильоне №1 «Первые в России — стране возможностей». Дети загадывали желания, которые потом визуализировали с помощью искусственного интеллекта, а потом переносили в специальную капсулу.

Акцию проводили АНО «Дирекция выставки достижений «Россия», госкорпорация «Роскосмос» и сообщество детей и молодёжи «Движение Первых».

Выставка «Россия» проходила на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года до 8 июля 2024. На ней прошли 689 звёздных концертов, более 800 мероприятий деловой программы, 19 масштабных фестивалей и другие мероприятия. Гостям представили экспозиции 89 регионов страны, а также федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.