Москва, 27 июня, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Торжественная церемония закрытия выставки-форума «Россия» состоится 6 июля, сообщила 27 июня ИА Регнум пресс-служба выставки.

MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

В честь закрытия выставки для посетителей подготовили большую праздничную программу. Выступят звёзды и ведущие народные танцевальные и хоровые коллективы, а также пройдут встречи с прославленными спортсменами.

Праздничный концерт состоится на всей территории ВДНХ. В программе мероприятия подведение итогов выставки-форума, а также выступления известных артистов и музыкантов. На сцену выйдут SHAMAN, Олег Газманов, группа OTYKEN, Пелагея, Дмитрий Колдун, Алексей Воробьёв, Анатолий Журавлёв, ST, Антон Шагин, Татьяна Куртукова, Наталья Подольская, Валерия Ланская, Сергей Маховиков, Ислам Итляшев, Аскар Абдразаков, Gurude, Александр Ванюшкин, Александра Воробьёва, Тайпан и IL`GIZ, БАРДАШ, Радуша, Zventa Sventana и другие.

К концерту присоединятся легенды российского спорта, участники экспозиции «Аллея Славы»: гимнастки Дина Аверина и Арина Аверина, шахматист Сергей Карякин и депутат Госдумы, бывший хоккеист и тренер Вячеслав Фетисов.

Трансляция праздничного концерта состоится в эфире Первого канала. Ведущими концерта станут Яна Чурикова, Валдис Пельш, Светлана Зейналова, Тимур Соловьёв. Торжественная церемония закрытия выставки начнётся в 18:30.

Гостям выставки «Россия» представили экспозиции 89 регионов России. За восемь месяцев работы выставку посетили более 17 млн человек, которые познакомились с достижениями всех регионов страны, крупнейших корпораций, федеральных структур, общественных организаций, а также увидели передовые технологические разработки, прорывные открытия и главные победы России в промышленности, культуре и спорте. В течение всего времени проведения выставки для посетителей организовывали культурную, деловую и образовательную программы.

Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

Как сообщало ИА Регнум, выставку-форум «Россия» 26 июня посетил 17-миллионый гость. Им стал Егор Морозов, приехавший из Волгограда вместе с супругой и двумя детьми. Семье вручили сертификат на трёхдневное путешествие в Нижегородскую область. В программу путешествия включили посещение Нижегородского кремля, музея «Русское искусство», Чкаловской лестницы, парка 800-летия Нижнего Новгорода и Верхне-Волжской набережной.

На выставке-форуме «Россия» 20 июня открыли приёмную кампанию 2024/2025 в вузы, техникумы и колледжи. С 12 июня на площадке выставки работает стенд «Поступай в вуз» — здесь можно не только подать документы для поступления, но и посетить лекции, мастер-классы и интерактивы, которые организуют более 40 ведущих учёных, врачей, педагогов и представителей других специальностей.