Берлин, 16 октября, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Россия должна быть представлена на следующей мирной конференции по Украине. Об этом заявил 16 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Официальный сайт президента Украины

«У нас была конференция в Бюргенштоке в Швейцарии, которая окончилась выводом: нужна ещё одна, в которой, как сказал [глава киевского режима Владимира Зеленский], должна принять участие и Россия. И поэтому правильно, что мы, когда нас спрашивают, будем ли мы разговаривать с президентом России [Владимиром Путиным], говорим: «Да, это так», — сказал Шольц во время выступления в бундестаге.

Канцлер подчеркнул при этом, что никакие решения не должны приниматься без участия Украины и без согласования с её партнёрами.

Как передавало ИА Регнум, первая международная конференция по Украине, инициированная Киевом, прошла в этом году в Швейцарии 15–16 июня. Мероприятие состоялось в отеле «Бюргеншток» в кантоне Нидвальден. Россию на саммит не пригласили. Путин назвал эту ситуацию паноптикумом.

По итогам встречи участники подписали документ, призывающий к соблюдению ядерной, продовольственной и гуманитарной безопасности. Пункт о выводе российских войск, на котором Зеленский, в коммюнике не вошёл. Представители 15 стран отказались подписать документ.

Шольц уже не в первый раз заявляет о необходимости начать переговоры с Россией. Так, 8 сентября канцлер заявил, что время начать обсуждение темы завершения вооружённого конфликта на Украине уже пришло, и высказал мнение, что Россия должна участвовать в мирном процессе. 1 октября немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщала, что Шольц намерен в ближайшие недели впервые почти за два года позвонить Путину, однако российская сторона эти заявления опровергла.