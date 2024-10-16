Москва, 16 октября, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Несмотря на то, что на саммит БРИКС аккредитовалось большее число участников, чем ожидалось, сроки мероприятия увеличены не будут, заявил 16 октября на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Егор Алеев/ТАСС

Он отметил, что инфраструктура саммита предполагает, что на мероприятие приедет много гостей.

«Какой-то потребности продлевать саммит нет и нет такой возможности ни у участников, ни организаторов», — заявил Песков.

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