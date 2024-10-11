Москва, 11 октября, 2024, 22:49 — ИА Регнум. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев критически воспринял планы кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Он даже представил потенциальный разговор российского лидера Владимира Путина и Трампа на эту тему.

(сс) Официальное интернет-представительство президента России

В своём англоязычном аккаунте в соцсети X Медведев обратил внимание на заявления Трампа о том, что он может быстро урегулировать конфликт на Украине. По словам бывшего американского лидера, это может произойти в течение нескольких часов или дней.

В своём сообщении Медведев также процитировал спикера палаты представителей США Майка Джонсона, который считает, что Трамп может связаться с Владимиром Путиным и предложить завершить конфликт.

«А что если Путин скажет: «Не сейчас. Украина должна капитулировать и не присоединяться к НАТО», — задался вопросом зампред СБ.

Трамп не раз заявлял, что завершит конфликт на Украине в случае его избрания ещё до инаугурации.

Как сообщало ИА Регнум, спецоперация будет завершена до конца 2024 года, заявил 11 октября заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов. Он пояснил, что его прогноз базируется на Священном Писании.

По мнению командира, скорому завершению СВО будет способствовать решение США сосредоточиться на событиях на Ближнем Востоке, которое приведёт к снижению внимания Вашингтона к событиям на Украине.

Кроме того, на территории, контролируемой киевским режимом, растёт недовольство, в том числе из-за повальной мобилизации, которая ставит страну на грань демографической катастрофы, отметил генерал-майор.

Алаудинов и ранее высказывал такие прогнозы. В частности, в сентябре он заявил, что СВО либо завершится до конца 2024 года, либо перейдёт «в совсем другую стадию», где будут применяться все виды вооружений без исключения.

Специальная военная операция завершится тогда, когда Россия добьётся своих целей и сможет обеспечить безопасность и предсказуемость для будущих поколений, отмечал в свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.