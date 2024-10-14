Вашингтон, 14 октября, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказывается поддержать увеличение срока санкций ЕС против России, чтобы помочь кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу в случае победы на выборах отказаться выделить кредит Украине. Об этом 14 октября сообщила газета Politico, ссылаясь на источники.

Manuel Balce Ceneta/AP/ТАСС Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Евросоюз продлевает антироссийские санкции каждые полгода. США согласны участвовать в выделении кредита украинской стороне под залог доходов от замороженных активов РФ, если европейские государства будут продлевать рестрикции раз в три года, но Венгрия тем временем выступает против этой инициативы.

«Мы оказываем давление, но Орбан пока не сдаётся», — рассказал изданию европейский дипломат на условиях анонимности.

По версии издания, венгерский премьер действует так, чтобы поддержать Трампа, которого считает своим союзником. Орбан срывает продление срока санкций, пользуясь тем, что для таких решений требуется согласие всех стран, входящих в ЕС.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября Евросоюз предварительно согласовал механизм выдачи кредита Киеву в размере €35 млрд с погашением из доходов от замороженных активов РФ. Для утверждения этого решения требуется одобрение Европарламента.

17 сентября Евросоюз направил €1,4 млрд прибыли от замороженных российских активов на приобретение вооружений для Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это воровством, которое обнулит доверие к ЕС в мире.