Тель-Авив, Израиль, 16 октября, 2024, 07:44 — ИА Регнум. Приказ о срочной эвакуации из нескольких зданий в южном пригороде столицы Ливана Бейрута отдала армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 16 октября сообщила газета The Times of Israel.

ИА Регнум «Хезболла» против ЦАХАЛ

Официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри пояснил, что в районе действия приказа об эвакуации находятся объекты, связанные с ливанским шиитским движением «Хезболла», и они являются целью для удара израильской армии.

«Для вашей безопасности и безопасности членов вашей семьи вы должны немедленно эвакуироваться из указанных зданий», — подчеркнул представитель ЦАХАЛ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не менее 23 атак было совершено с 17 сентября на медицинскую инфраструктуру, врачей и пациентов в Ливане. В ходе этих нападений погибли 72 человека и ещё 43 пострадали. В 15 случаях причинён материальный урон лечебным учреждениям, а в 13 — медицинскому транспорту.

Новый виток эскалации конфликта между Израилем и «Хезболлой» начался после того, как 17 и 18 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры и рации. Власти Ливана обвинили в происходящем Израиль. 20 сентября израильские военные нанесли точечный удар по столице Ливана Бейруту. По имеющимся данным, по меньшей мере пять мирных жителей погибли после удара по южному пригороду столицы, все они — дети.