Женева, Швейцария, 16 октября, 2024, 04:14 — ИА Регнум. Не менее 23 атак было совершено с 17 сентября на медицинскую инфраструктуру, врачей и пациентов, сообщила 15 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM ВОЗ

По данным на её сайте, в ходе этих нападений погибли 72 человека и ещё 43 пострадали. В 15 случаях причинён материальный урон лечебным учреждениям, а в 13 — медицинскому транспорту.

Кроме того, в ВОЗ отметили, что в стране продолжают работу только 107 пунктов первичной медицинской помощи из 207, которые ранее действовали. При этом полной эвакуации подверглись пять больниц.

Еще пять медицинских учреждений были частично эвакуированы. Всемирная организация призвала прекратить атаки на объекты здравоохранения.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наземной военной операции в приграничных районах на юге Ливана. Израильская армия также заявила, что задействовала для ударов военно-воздушные силы и артиллерию.

6 октября ЦАХАЛ нанесла ракетный удар по зданию медицинского центра ливанской шиитской организации «Хезболла» в городе Кейфуне в Ливане. После атаки появилась информация о по меньшей мере шести погибших и 13 раненых.

7 октября телеканал Al Mayadeen проинформировал, что в Бейруте приостановили работу больница Святой Терезы и госпиталь «Аль-Расул Аль-Азам» из-за ударов израильской боевой авиации Израиля по южным районам города.