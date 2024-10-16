Воронеж, 16 октября, 2024, 05:30 — ИА Регнум. Российские военные отразили атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинской армии в Воронежской области, сообщил 16 октября глава региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

По словам губернатора, дрон удалось перехватить силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Дежурными средствами ПВО и силами РЭБ на территории региона обнаружен и подавлен БПЛА», — написал он в своём Telegram-канале.

Согласно предварительным сведениям, которые представил Гусев, пострадавших и разрушений нет. Глава региона также объявил об отмене режима опасности атаки БПЛА, который действовал в области более получаса.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 4 на 5 октября Александр Гусев информировал, что силы ПВО и РЭБ нейтрализовали над регионом несколько беспилотных летательных аппаратов. Позже он уточнил, что дроны ВСУ атаковали ряд гражданских предприятий в области, в результате чего пострадал один человек.