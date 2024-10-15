Москва, 15 октября, 2024, 07:14 — ИА Регнум. Ночью 15 октября российские военные нейтрализовали по одному беспилотному летательному аппарату в трёх регионах РФ, сообщило Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

В своём Telegram-канале ведомство уточнило, что для нейтрализации целей пользовались средства противовоздушной обороны (ПВО). Отмечается, что дроны были сбиты в небе над Белгородской, Курской и Тульской областями.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей», — уточнило Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 14 октября российские силы ПВО обнаружили и обезвредили один беспилотник в Брянской области. По данным губернатора региона Александра Богомаза, ранения людей и разрушений инфраструктуры удалось избежать.

В ночь с 14 на 15 октября дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль на повороте к хутору Церковный в Белгородском районе Белгородской области. В результате нападения погиб один человек.