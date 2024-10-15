Париж, 16 октября, 2024, 00:00 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не забывать о роли Организации Объединённых Наций (ООН) в создании еврейского государства. Соответствующее заявление прозвучало 15 октября в ходе закрытого заседания совета министров спустя несколько дней после вызова израильского посла во Франции в МИД.

European Parliament Эммануэль Макрон

«Господин Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана по решению ООН, поэтому он не должен освобождать себя от решений организации», — приводит его слова издание Le Parisien.

Отмечается, что таким образом Макрон обратил внимание израильского премьер-министра на решение Генассамблеи ООН от 1947 года в поддержку двугосударственного решения палестинского вопроса.

По информации источника, слова президента Франции также относятся к инциденту с обстрелом Израилем позиций Временных сил ООН, дислоцированных на юге Ливана и в рядах которых присутствуют французские военные. На прошлой неделе при израильском обстреле пострадали по меньшей мере два миротворца. Нетаньяху со своей стороны заявил, что Израиль сожалеет о произошедшем, но в то же время призывает ООН вывести миротворческие силы из Ливана.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале проведения ограниченной наземной операции в приграничных районах на юге Ливана с задействованием ВВС и артиллерии. Согласно заявлению ЦАХАЛ, в рамках операции, получившей название «Стрелы севера», предусмотрены локальные и целенаправленные рейды против объектов ливанского шиитского движения «Хезболла».

5 октября Макрон призвал прекратить поставки Израилю оружия, используемого в секторе Газа. Президент республики заявил, что избежание эскалации является приоритетом для французских властей. Нетаньяху в видеообращении назвал позором слова Макрона о предложении ввести эмбарго на поставки Израилю вооружений и подчеркнул, что его страна продолжит противостоять противникам, даже если западные союзники откажутся предоставлять помощь.