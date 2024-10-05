Париж, 5 октября, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон, поддерживающий киевский режим военной помощью, призвал прекратить поставки оружия в Израиль, используемого в секторе Газа, сообщила 5 октября газета Le Monde.

Alexis Sciard/Global Look Press

«Приоритетом является то, чтобы мы вернулись к политическому решению, чтобы мы прекратили поставки оружия для ведения боевых действий в секторе Газа», — цитирует газета слова французского лидера, произнесённые в эфире радиостанции France Inter.

Макрон добавил, что приоритетом французских властей сейчас является избежание эскалации.

В апреле министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что французский экспорт вооружения в Израиль составляет лишь очень небольшой процент оборонного экспорта страны — 0,2%.

Как сообщало ИА Регнум, армия обороны Израиля в ночь на 1 октября объявила о начале наземной операции «Стрелы севера» в приграничных районах на юге Ливана. Движение «Хезболла» стало наносить по Израилю ответные удары.

Вечером 1 октября Иран в качестве мести за гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы нанёс массированный ракетный удар по территории Израиля. Было выпущено более 180 баллистических ракет.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп 4 октября призвал позволить Израилю бить по ядерным объектам Ирана. До этого действующий президент США Джо Байден заявил, что на месте властей Израиля рассмотрел бы альтернативные варианты ответной атаки, постаравшись при возможности воздержаться от ударов по объектам нефтяного сектора Ирана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 октября призвал к сдержанности стороны конфликта на Ближнем Востоке. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на провал «миротворческой миссии» США в урегулировании конфликта.