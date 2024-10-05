Тель-Авив, Израиль, 5 октября, 2024, 22:10 — ИА Регнум. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху считает позором слова президента Франции Эммануэля Макрона, предложившего ввести эмбарго на поставки оружия Израилю, чтобы урегулировать конфликт в секторе Газа. Об этом 5 октября израильский лидер заявил в своём видеообращении на английском языке.

(сс) Downing Street

Обращение главы еврейского государства привела канцелярия на его YouTube-канале.

«Президент Макрон и некоторые другие западные лидеры сейчас призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Позор им!» — сказал он.

Премьер-министр призвал все «цивилизованные» страны поддерживать Израиль. Израильский лидер также подчеркнул, что его страна победит всех своих противников, даже если Запад не поможет.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября Эммануэль Макрон, выступающий за военную поддержку Украины, призвал прекратить поставки оружия в Израиль, используемого в секторе Газа. Он отметил, что приоритетом французских властей является избежание эскалации.

В ноябре 2023 года Макрон в разговоре с Нетаньяху заявил, что в ходе боёв в секторе Газа гибнет слишком большое количество гражданских. Французский президент также напомнил израильскому премьер-министру об «абсолютной необходимости» отличать боевиков палестинского движения ХАМАС от мирных жителей и важности достижения договорённости о гуманитарном прекращении огня.

2 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает к сдержанности сторон конфликта на Ближнем Востоке, а также осуждает действия, которые приводят к гибели мирного населения. Он добавил, на сегодняшний момент ситуация в регионе развивается по самому тревожному сценарию.