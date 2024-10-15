Брюссель, 15 октября, 2024, 21:21 — ИА Регнум. Евросоюз вполне может обойтись без российского газа, так как подготовка к отказу шла последние несколько лет. Такое заявление сделала 15 октября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по итогам заседания Совета министров энергетики стран ЕС.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы готовы обходиться без российского газа, мы к этому готовились последние годы… Если некоторые страны заключают новые контракты — это политические решения», — пояснила Симсон.

Одновременно еврокомиссар признала, что наблюдается рост объёмов закупок сжиженного природного газа (СПГ) из России, но выразила надежду, что такая тенденция «не будет трендом».

Кроме того, Симсон указала на возможность Евросоюза обойтись без транзита газа через украинскую территорию. В странах Европы при этом дефицита топлива не ожидается, так как запасы газа находятся на уровне 95%.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе пленарной сессии Петербургского международного газового форума, состояние европейского газового рынка без российского сырья является очень плохим, а промышленное производство там упало до минимума за десять лет. Миллер уточнил, что стоит ожидать продолжения процесса деиндустриализации в Европе, а также возможен шок цен на газ.

В декабре 2023 года Миллер уже заявлял о начале деиндустриализации в Европе. По его словам, экономика Европы деградирует из-за того, что там искусственно разрушают спрос на природный газ.

Немецкое издание Focus 22 декабря 2023 года сообщило, что страны Европы до сих пор зависят от российского газа, поставляемого из России через Украину. По данным журналистов, если Киев, как планировал, перекроет газопровод в 2025 году, то до 10% немецкой промышленности может покинуть Германию.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин в декабре 2023 года уточнил, что Россия не сокращала объёмы поставок газа в Европу, решение покупать меньше топлива приняли европейские лидеры. Он напомнил, что Польша перекрыла газопровод Ямал ― Европа, а Украина — вторую ветку. Президент добавил, что «Северные потоки», скорее всего, взорвали американцы. Путин отметил, что Германия отказывается запускать уцелевшую нитку «Северного потока», а не Россия.