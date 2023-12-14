Москва, 14 декабря, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Россия не сокращала поставки газа в Европу. Европейские страны сами сделали свой выбор. Об этом 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил президент страны Владимир Путин.

«То, что Европа недополучает российский газ, это их проблемы. Как ни странно, они пытались на нас это свалить, это полная чушь», ― сказал российский лидер.

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