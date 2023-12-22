Берлин, 22 декабря, 2023, 07:05 — ИА Регнум. В странах Европы накаляется обстановка, на этот раз в связи с намерением властей Украины перекрыть «газовый кран» из России. А это значит, что европейцы неминуемо столкнутся со многими проблемами. Об этом написал редактор немецкого издания Focus.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Европа всё ещё зависит от газа из Москвы почти через два года после начала конфликта. Украина больше не хочет направлять российский газ в Европу с 2025 года», — заявил автор, добавив, что это дорого обойдётся немецким потребителям, а промышленное производство от 5 до 10% может навсегда мигрировать за границу.

Эксперт по энергетической политике Немецкого института экономики Мальте Кюпер также считает, что рост цен в одной европейской стране приведёт к повышению и в других.

«Мы, вероятно, не увидим таких дешёвых цен на газ, как до войны на Украине, в ближайшие несколько лет», — предположил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, Киев не будет продлевать истекающий в конце 2024 года договор о транзите российского газа в Европу. Об этом 29 октября заявил глава украинской компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов.

Заключённый в 2019 году транзитный контракт между Россией и Украиной действует до 31 декабря 2024 года. В настоящее время газ транзитом через Украину поступает в государства Восточной Европы, прежде всего в Словакию, Венгрию и Австрию.

Ранее глава германской Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что прекращение транзита российского газа в Европу через территорию Украины как минимум привело бы к росту цен на газ. В Европе всё ещё есть ряд стран, которые получают значительные объёмы газа из России, напомнил он.