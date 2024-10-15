Тель-Авив, Израиль, 15 октября, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Израиль, пытающийся укрепить систему противовоздушной обороны (ПВО), сталкивается с нехваткой ракет-перехватчиков. Об этом 15 октября сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Amit Agronov

«У Израиля серьёзные проблемы с боеприпасами. Если Иран ответит на атаку Израиля… и «Хезболла» присоединится к нему, израильская ПВО не сможет закрыть всё небо», — сказано в материале.

Генеральный директор израильского государственного концерна «Авиационная промышленность Израиля» Боаз Леви в беседе с изданием сообщил, что его предприятие работает «в три смены» — а некоторые линии и вовсе функционируют круглосуточно — чтобы покрывать нужды оборонно-промышленного комплекса.

Как передавало ИА Регнум, 13 октября, спустя почти две недели после ракетного удара Ирана по Израилю, президент США Джо Байден поручил министру обороны Ллойду Остину отправить в Израиль батарею противовоздушной обороны (ПВО) THAAD. В Пентагоне считают, что эта поставка усилит интегрированную систему обороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее 2 октября иранское агентство SHAFAQNA сообщило, что Вооружённые силы Ирана в ходе ракетного удара по Израилю уничтожили более двух десятков истребителей F-35, находившихся на авиабазе Неватим. По информации агентства Tansim, авиабаза, расположенная в пустыне Негев недалеко от города Беэр-Шева, полностью уничтожена в результате атаки. В ЦАХАЛ позднее заявили, что данные утверждения являются ложью.

Вечером 1 октября Иран в качестве мести за гибель лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы нанёс массированный ракетный удар по территории Израиля. По информации ЦАХАЛ, со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет, но израильские средства противовоздушной обороны перехватили большинство из них. 5 октября ЦАХАЛ признала, что в результате ракетного удара поражены авиабазы Неватим и Тель-Ноф израильских военно-воздушных сил. При этом уточнялось, что попадание по объектам не повлияло на боеготовность израильских войск.