Беэр-Шева, Израиль, 2 октября, 2024, 02:26 — ИА Регнум. Массированный ракетный удар Ирана по Израилю не причинил ущерба боеспособности израильских военно-воздушных сил. Об этом 1 октября сообщила пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова.

Иван Шилов ИА Регнум ВВС Израиля

«Есть много сообщений с иранской стороны, поэтому важно подчеркнуть — нет ущерба боеспособности ВВС. Самолёты и все системы ПВО продолжают работу в прежнем режиме», — говорится в сообщении, опубликованном в её Telegram-канале.

По словам Уколовой, благодаря работе средств противовоздушной обороны ракетная атака со стороны Ирана причинила минимальный ущерб.

Как передавало ИА Регнум, ранее иранское агентство SHAFAQNA сообщило, что Вооружённые силы Ирана в ходе ракетного удара по Израилю уничтожили более двух десятков истребителей F-35, находившихся на авиабазе Неватим. По информации агентства Tansim, авиабаза, расположенная в пустыне Негев недалеко от города Беэр-Шева, полностью уничтожена в результате атаки.

Вечером 1 октября воздушную тревогу объявили на всей территории Израиля. Согласно заявлению представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет. Он также заявил, что попадания зафиксированы в центре и на юге Израиля, а большую часть ракет перехватили средства противовоздушной обороны.

Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что Тель-Авив оставляет за собой право предпринять меры в ответ на массированный ракетный удар со стороны Ирана. По его словам, для неожиданного ответа в соответствии с директивой израильского руководства будут выбраны цели и время. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ракетную атаку Ирана большой ошибкой и пообещал предпринять ответные меры.