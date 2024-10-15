Москва, 15 октября, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Удары украинских боевиков вглубь территории России с использованием американского оружия повлекут за собой потенциально самоубийственные риски для США. Об этом 15 октября заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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По словам сенатора, если к власти в США придут люди с головой на плечах, чтобы думать, «а не бессмысленно хохотать и всё время «тупить», то они в любом случае сделают вывод, что «потенциально самоубийственные игры с украинскими ударами западными ракетами по России» Вашингтону не нужны.

«Даже если на кону стоит исход нынешнего военного конфликта на Украине», — написал он в своём Telegram-канале.

Пушков уточнил, что думающие представители американских властей осознают наличие нескольких дилемм, первая из которых состоит в ответе на вопрос о том, что делать, если на удар со стороны Киева по России американскими ракетами Москва ударит по военному объекту или базе США. При этом сенатор отметил, что на Западе по каким-то непонятным причинам убеждены, что ответного удара со стороны России не будет.

«А если последует? Должны ли США переходить к резкой эскалации в виде уже своих собственных ракетных ударов по России с 99-процентым риском ядерной войны? Уверен, такая мысль приходила в голову даже стратегам нынешней администрации США», — заметил он.

По словам Пушкова, второй дилеммой является ответ на вопрос о том, что если США не дадут своих ракет Киеву для ударов вглубь России, однако согласятся на использовании для этого французских и британских ракет, что Вашингтону делать в случае ответного удара Москвы по объектам в Британии и Франции?

Сенатор отметил, что если США при таком варианте развития ситуации никак не ответят, то рухнет «святая святых военно-политической стратегии США — Вашингтонский договор о создании НАТО и его главная, 5-я статья», так как в этом случае Вашингтон откажется от защиты союзников по НАТО, что фактически будет означать крах «всей системы американской гегемонии».

«Поэтому гораздо рациональнее не принимать этого потенциально рокового решения, которое с высокой степенью вероятности приведёт любое американское руководство к неразрешимым для США дилеммам в области безопасности», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября глава киевского режима Владимир Зеленский признал неготовность союзников Киева сбивать российские ракеты. По итогам встречи с новым генсеком НАТО Марком Рютте он отметил, что с получением членства Украины в Североатлантическом альянсе, а также с поставками западного вооружения и систем ПВО есть сложности.

Политолог Владимир Корнилов 13 октября заявил в беседе с ИА Регнум, что попытка Европейского союза «перенести» производство боеприпасов на Украину говорит о том, что Запад таким образом пытается обойти запрет на использование крылатых и баллистических ракет вглубь России. Эксперт подчеркнул, что не видит производственных и технических возможностей для производства Украиной собственных ракет большей дальности.