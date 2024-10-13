Москва, 13 октября, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Попытка Евросоюза «перенести» производство боеприпасов на Украину указывает на то, что Запад пытается обойти запрет на использование крылатых и баллистических ракет по территории России, заявил политолог Владимир Корнилов в беседе с ИА Регнум.

ИА Регнум

13 октября в газете The Washington Post вышел материал, в котором сообщается, что ЕС не способен закрыть потребности Украины в оружии, и самым простым выходом считает самостоятельное производство. Ссылаясь на европейских дипломатов издание также заявило, что речь идёт о производстве «ракет, беспилотных летательных аппаратов» и другом оружии высокой дальности.

«Я не вижу возможности, для того чтобы Украина смогла, в обозримом будущем, производить собственные ракеты большей дальности. Сомневаюсь, что у Украины есть такие производственные и технические возможности», — сказал эксперт.

Под видом самостоятельного производства дальнобойных ракет, Запад сможет поставлять свои крылатые и баллистические боеприпасы, но слегка их видоизменять, называя украинскими, допускает политолог. Такие инциденты уже происходили, но только теперь речь идёт о ракетах большей дальности.

«Мы понимаем, что Украина так и делает в общем-то сейчас, когда наносит удары по территории России, заявляя, что делают они это украинским оружием, хотя всем понятно, что это оружие западное, и мы это легко можем доказать. Поэтому, такой вариант обхода предупреждений, которые лично президент Путин Западу дал, он существуют», — считает Корнилов.

При этом, оценивая возможности производства дронов, эксперт отметил, что такие боеприпасы не требуют больших помещений и заводских мощностей. Производство этих аппаратов на Украине действительно есть, рассказал политолог со ссылкой на свои источники в зоне СВО. Но вот оставшиеся и функционирующие заводы по производству других боеприпасов, скоро могут столкнуться с препятствием.

«Сейчас большая проблема для Украины — это потеря Угледара и, надеюсь в скором времени, Красноармейска. Заключается она в том, что они теряют последние предприятия по добыче коксующегося угля, что станет большой проблемой для металлургов украинских», — заявил политолог.

Не стоит забывать, что Россия продолжает наносить удары по военным объектам Украины, напомнил Корнилов. По его мнению, новые заводы, которые захочет оборудовать Евросоюз на территории подконтрольной киевскому режиму, исключениями не станут.

Что касается настроений в Евросоюзе, особенно среди сторонников тех партий, которые выступают против поставок оружия Киеву, эксперт считает маловероятным какое-либо изменение в их риторике.

«Не думаю, что эти движения каким-то образом будут обращать внимание на то, как это преподнесут. Будь то простые поставки ракет из условной Германии, или создание видимости, что якобы они производятся на Украине», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, Дания собирается направить Киеву $420 млн на закупку вооружения и техники украинского производства. Деньги эти решили взять из замороженных российских активов. Соответствующий протокол подписал в Киеве министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен с украинским коллегой Рустемом Умеровым и министром по стратегическим отраслям промышленности Германом Сметаниным.