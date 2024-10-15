Москва, 15 октября, 2024, 05:16 — ИА Регнум. Венгрия и российская компания «Газпром» ведут переговоры о заключении соглашения на 2025 год, предполагающего дополнительные закупки венгерской стороной газа при сохранении конкурентной цены. Об этом 15 октября сообщил глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

По его словам, стороны уже заключили соглашение о дополнительных объёмах газа и теперь ведут переговоры о сделке на следующий год, которая также заключается в увеличении закупаемых объёмов газа на условиях, гарантирующих сохранение конкурентоспособности ценообразования.

Как отметил дипломат, это стало возможным благодаря пропускной способности газопровода «Турецкий поток».

«Мы воспользуемся всей пропускной способностью, что позволит нам увеличить объёмы по всем коммерческим контрактам», — подчеркнул Сийярто в интервью «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, ранее Киев заявил о прекращении транзита российского газа через территорию Украины с января 2025 года. Срок действия соответствующего договора с Москвой истекает в конце декабря 2024 года и продлён не будет.

По словам Петера Сийярто, Венгрия не зависит от прекращения транзита российского газа через территорию Украины, поскольку поставки продолжатся через газопровод «Турецкий поток». Глава венгерского МИД по итогам заседания российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам заявил, что с начала 2024 года Венгрия приобрела у России через «Турецкий поток» около 5,3 млрд кубометров газа и роль этого трубопровода в будущем будет расти.